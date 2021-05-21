Как реализуются проекты в Индустриальной зоне Алматы

Аким города Бакытжан Сагинтаев провел выездное совещание с членами Регионального координационного совета, в ходе которого ознакомился с темпами реализации проектов в Индустриальной зоне Алматы, сообщает zakon.kz.

В октябре 2019 года работа Регионального координационного совета была переформатирована. В него введены эксперты, руководители действующих предприятий и отраслевых союзов. Благодаря такому подходу и мерам поддержки открываются высокотехнологичные производства.

За последние два года проведено 12 заседаний РКС, на которых был поддержан 51 новый проект на общую сумму инвестиций 172,3 млрд тенге с созданием свыше 6,5 тыс. рабочих мест. Инвесторам предоставлено 185 га участков. Также были оптимизированы на 15 га неэффективно используемые участки. Кроме того, из портфеля ИЗА исключено 38 проектов в связи с отсутствием динамики реализации, высвобождено 156 га территории.





В Индустриальной зоне уже запускаются два предприятия по выпуску автоклавного газобетона - ТОО "Г.С.Г. Высотник" и ТОО "СК Рахат". Обе компании завершают отделочные и пусконаладочные работы. В проекты инвестировано более 2 млрд тенге, планируется создать более 165 рабочих мест. Реализация данных проектов позволит удовлетворить спрос строительных компаний Алматы и области в качественных газобетонных блоках.

Более 10 га в Индустриальной зоне выделено ТОО "Valtherm", которое строит первый в Казахстане завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов методом литья под высоким давлением. Проект стоимостью 11,6 млрд тенге уникален, продукция востребована не только в Казахстане, но и ближнем зарубежье. Строительно-монтажные работы первого этапа производственного объекта завершены, в настоящее время ведется прокладка наружных сетей и благоустройство территории. Запуск производства с созданием 430 рабочих мест запланирован на сентябрь текущего года. На предприятии будут востребованы специалисты по литейному делу и химики-технологи.

С целью обеспечения необходимыми кадрами акиматом города в ИЗА будет построен технический колледж, где будут обучаться специалисты для всех реализуемых проектов.

В I квартале текущего года введен в эксплуатацию завод по производству медной и алюминиевой катанки ТОО "КМК Investment" мощностью более 25 тыс. тонн продукции в год, с созданием 80 рабочих мест. Стоимость проекта - 11,3 млрд тенге. В 2018 году компания запустила в ИЗА завод по производству кабельной продукции мощностью 20 тыс. км кабельно-проводниковой продукции в год. Инвестиции составили 12,7 млрд тенге, создано 100 рабочих мест.

В дальнейших планах инвестора - создание в индустриальной зоне Евразийского энергетического комбината, включающего производство инновационных муфт для кабелей, полиэтиленов и пропиленов для нужд кабельного производства, сверхлегких кабельных лотков из сплавов, а также исследовательский институт в области энергоэффективности и инновационных разработок.

В июле стартует производство медицинских диагностических тест-систем ТОО "Каз-Диа-Тест" стоимостью 512 млн тенге с созданием 65 рабочих мест. Компания планирует производить экспресс-тесты на инфекционные и онкологические заболевания, а также развить первое отечественное, серийное промышленное производство питательных сред. Вследствие мировой ситуации с пандемией на базе завода также планируется запуск новой автоматизированной линии по выпуску ПЦР-тестов, экспресс-тестов на коронавирус и ранние стадии онкологии. На сегодня завершены строительно-монтажные работы по возведению производственного здания, ведется чистовая отделка помещения.

Аким Алматы Б. Сагинтаев подчеркнул особую значимость данного производства, которое позволит наладить местное производство тест-систем, от которых зависит общественное здоровье и национальная безопасность в целом.

Также в ИЗА запущен завод по производству изделий медицинского назначения ТОО "Алмерек". На предприятии налажен выпуск одноразовых стерильных терапевтических шпателей, зондов, наборов, скарификаторов, систем для вакуумного забора жидкостей. В проект вложено 443,4 млн тенге частных инвестиций, создано 50 рабочих мест.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства новых объектов в сфере химической, строительной и машиностроительной отраслей ТОО "БСФ", ТОО "ЖБИ Гарант", ТОО "Әлем Тынысы", ТОО "City Stone", ТОО "Электробар", ТОО "Теплостил". Общая сумма инвестпроектов составляет 3,8 млрд тенге, на предприятиях будет создано 340 рабочих мест.

Участниками Индустриальной зоны Алматы являются 54 компании с проектами на 211,7 млрд тенге с созданием 6,2 тыс. рабочих мест. На сегодня реализовано 14 проектов (BRB APK, Almapack, DOC Co.LTD, TOKYO ROPE ALMATY, KMK Investment - первый и второй этапы, KazTigerTape, "ЭНКО", ASSET, "Техновид", "МПЗ Бижан", "ДорХан-Алматы", "Алмерек", Hyundai Trans Kazakhstan) на общую сумму 75 млрд тенге с созданием 2 248 рабочих мест.

До конца 2021 года планируется запуск 9 проектов, ("СК Рахат", "Г.С.Г. Высотник", "Каз-Диа-Тест", CityStone, "Әлем Тынысы", Asiasteelpipecorporation, "Электробар", Valtherm, Technokont) на общую сумму 40,5 млрд тенге с созданием 823 рабочих мест.

Также в 2021 году планируется запуск 5 промышленных парков с введением в эксплуатацию 22 тыс. кв. м производственных площадей для субъектов МСБ на сумму 2,3 млрд тенге с созданием 860 рабочих мест. До 2025 года в Индустриальной зоне планируется реализовать 28 проектов на общую сумму инвестиций 93 млрд тенге с созданием более 3 тысяч рабочих мест.