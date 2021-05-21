Правила делопроизводства частных судебных исполнителей утвердили в РК

Министр юстиции РК своим приказом от 12 мая 2021 года утвердил правила делопроизводства частных судебных исполнителей, передает zakon.kz.

Организацию, правильное ведение делопроизводства, хранение, учет, а также передачу дел в региональную палату частных судебных исполнителей (при прекращении деятельности) обеспечивает частный судебный исполнитель, - говорится в документе.

Делопроизводство в конторе частного судебного исполнителя ведется на бумажном носителе, а также с использованием автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (АИС ОИП).

При этом отмечается, что использование частным судебным исполнителем сведений из государственных электронных информационных ресурсов посредством АИС ОИП в личных целях не допускается.

При приостановлении, прекращении действия либо лишении лицензии частного судебного исполнителя, исключении его из членства в Республиканской палате частных судебных исполнителей доступ частного судебного исполнителя к информационной системе блокируется.

При этом в АИС ОИП указываются реквизиты и данные соответствующего приказа руководителя уполномоченного органа (дата, номер приказа, срок и основание приостановления или прекращения).

Доступ к электронным архивным исполнительным производствам частного судебного исполнителя, находящимся в электронной базе АИС ОИП, передается другому частному судебному исполнителю в соответствии с Правилами распределения исполнительных документов между ЧСИ.

При приостановлении действия лицензии ЧСИ исполнительные производства, находящиеся у него на исполнении, направляются в региональную палату для передачи другому частному судебному исполнителю, о чем извещаются стороны исполнительного производства в течение десяти календарных дней.

При прекращении действия либо лишения лицензии ЧСИ или исключении его из членства в Республиканской палате архивные документы и исполнительные производства сдаются в региональную палату частных судебных исполнителей для передачи другому частному судебному исполнителю (неоконченные исполнительные производства) либо для хранения (архивные документы и оконченные исполнительные производства).

О произведенной передаче документов и исполнительных производств на бумажном носителе составляется акт приема-передачи документов.

Полностью документ смотрите здесь.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2021 года.