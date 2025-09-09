Усовершенствовать распределение исполнительных документов между ЧСИ хотят в РК

Министерство юстиции подготовило поправки в Правила распределения исполнительных документов посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства между частными судебными исполнителями, сообщает Zakon.kz.

Поправки направлены на:

приведение положение Правил в соответствие с действующим законодательством (исключаются нормы, регламентирующие порядок предъявления исполнительного документа взыскателем напрямую ЧСИ без автоматического распределения посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства, а также предусматриваются нормы о распределении исполнительных документов в случаях лишения лицензии ЧСИ, перевода в другой исполнительный округ через региональную палату);

исключение положения о конторах, специализирующихся на исполнении алиментов, ввиду отсутствия положительного эффекта от их деятельности (в случае внесения изменений, данные документы будут распределяться всем ЧСИ);

исключение практики необоснованного возврата исполнительных документов, вводятся нормы, регламентирующие распределение исполнительных документов ЧСИ, последними инициировавшими данные решения;

закрепление положения о распределении исполнительного документа о взыскании алиментов ЧСИ, у которого находится на исполнении исполнительное производство о взыскании алиментов в отношении того же должника.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 сентября.