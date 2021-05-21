Житель Павлодара отмыл памятник Абаю, который закидал яйцами

Житель Павлодара закидавший памятник Абаю яйцами и мусором отмыл монумент, сообщает zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях. На кадрах парень еще раз извинился перед жителями Павлодарской области и рекомендовал подобных ошибок больше никому не совершать.

Ранее в Instagram появились кадры с памятником Абаю в Павлодаре, забросанному яйцами.

После подключения местной полиции, виновник был найден. Им оказался безработный 21-летний павлодарец. Свой поступок он объяснил тем, что поссорился с подругой и сделал это в порыве злости. И находясь в состоянии алкогольного опьянения, закидал постамент яйцами и туалетной бумагой.

Свои извинения перед народом Казахстана и жителями Павлодара хулиган снял на видео.