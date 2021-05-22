Гарик Харламов назвал Хабиба "бревном" и сразу же опомнился

Популярный российский юморит Гарик Харламов случайно оскорбил бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщает zakon.kz.

В ходе своего выступления в Comedy Club Гарик общался с фотографом Сергеем Горшковым. Демонстрируя свои фотографии, Горшков показал один из своих лучших снимков с изображением тигра, стоящего у дерева. Как пояснил фотограф, данное растение является "меточным деревом": изначально под ним ставит свою "метку" самец, по которой самка животного впоследствии имеет возможность найти своего потенциального партнера. В шутку Сергей Горшков назвал дерево "таежным Instagram".

Имеется в виду, что на тигра кто-то подписан там в лесу? У нас в российском Instagram большинство подписано на бревно. мгновенно сострил Харламов

Ты имеешь в виду Хабиба? спросил Харламова другой ведущий программы Павел Воля

Гарик ответил, что имеет виду Бузову.

Харламову тут же разъяснили, что самое большое количество подписчиков у Нурмагомедова.

Ребята, умоляю вас. Переподпишитесь, пожалуйста, на Бузову, - одумался Харламов.