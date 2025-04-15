Гарик Харламов оказался в больнице

14 апреля известный шоумен Гарик Харламов вынужден был обратиться за профессиональной медицинской помощью, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что во время съемки нового шоу под рабочим названием "Караоке Club" у юмориста в ухе застрял микронаушник, передает Telegram-канал "Starhit.ru". Со слов очевидцев, Гарик сначала пытался решить проблему собственными силами. Однако извлечь устройство не удалось, а каждый новый маневр только усугублял ситуацию.

К счастью, рядом находилась его супруга Екатерина, которая, не на шутку встревоженная, буквально настояла на помощи специалистов. Съемки были остановлены, а самого 44-летнего Харламова, под присмотром Екатерины, срочно доставили в клинику.

"Врачи оперативно извлекли злополучный наушник, обошлось без серьезных последствий", – отметили участники съемочного процесса.

Поклонники вздохнули с облегчением. Любимый юморист в порядке и уже готов снова шутить, но теперь, возможно, без лишней электроники в ушах.

Его коллега по телевидению Тина Канделаки также прибегла к услугам современных технологий, но с другой целью.