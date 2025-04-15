#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.21
590.09
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.21
590.09
6.3
Культура и шоу-бизнес

Гарик Харламов оказался в больнице

Гарик Харламов оказался в больнице из-за наушника, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 06:20 Фото: Telegram/Гарик Харламов
14 апреля известный шоумен Гарик Харламов вынужден был обратиться за профессиональной медицинской помощью, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что во время съемки нового шоу под рабочим названием "Караоке Club" у юмориста в ухе застрял микронаушник, передает Telegram-канал "Starhit.ru". Со слов очевидцев, Гарик сначала пытался решить проблему собственными силами. Однако извлечь устройство не удалось, а каждый новый маневр только усугублял ситуацию.

К счастью, рядом находилась его супруга Екатерина, которая, не на шутку встревоженная, буквально настояла на помощи специалистов. Съемки были остановлены, а самого 44-летнего Харламова, под присмотром Екатерины, срочно доставили в клинику.

"Врачи оперативно извлекли злополучный наушник, обошлось без серьезных последствий", – отметили участники съемочного процесса.

Поклонники вздохнули с облегчением. Любимый юморист в порядке и уже готов снова шутить, но теперь, возможно, без лишней электроники в ушах.

Его коллега по телевидению Тина Канделаки также прибегла к услугам современных технологий, но с другой целью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Внешний вид Скриптонита вызвал тревогу у его фанатов
Культура и шоу-бизнес
05:20, Сегодня
Внешний вид Скриптонита вызвал тревогу у его фанатов
Поклонникам не понравилось обращение Кайрата Нуртаса к супруге
Культура и шоу-бизнес
23:03, 14 апреля 2025
Поклонникам не понравилось обращение Кайрата Нуртаса к супруге
40-летняя Ерке Есмахан рассказала, какие планы ей пришлось поменять из-за беременности
Культура и шоу-бизнес
20:44, 14 апреля 2025
40-летняя Ерке Есмахан рассказала, какие планы ей пришлось поменять из-за беременности
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: