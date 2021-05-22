В работе Ashyq снова произошел сбой

В работе приложения Ashyq снова произошел сбой, сообщает zakon.kz.

Информация об этом появилась в Telegram-канале проекта.

Уважаемые пользователи приложения Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки с выводом статуса в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства!

Пользователей просят воспользоваться альтернативной версией. Он доступна по ссылке.

Ранее об альтернативной системе приложению Ashyq - Aitu рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.