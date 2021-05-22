Бывшая жена Тимати снова выложила фотографии в саукеле

Анастасия Решетова, известная, как бывшая гражданская жена Тимати, опубликовала в Instagram снимки в казахском национальном костюме и саукеле, сообщает zakon.kz.

Анастасия – известная в России модель. Первая вице-мисс Россия 2014 года.

В честь первого приезда в Казахстан мне подарили красивейший традиционный головной убор казахских девушек - саукеле. Именно такой свадебный саукеле надевают на свадьбу и носят по праздникам в первый год после замужества, а также этот головной убор является символом начала нового этапа. Это память между беззаботной жизнью юной девушки и наступлением семейной жизни. Очень символичный подарок, - написала Анастасия в соцсетях.

Ранее девушка побывала в горах у озера Кайынды и призналась в любви к Казахстану и уже снималась в саукеле, но видимо головной убор ей очень понравился.