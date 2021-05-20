Чувство, будто я дома - бывшая Тимати о Казахстане

Модель и мама второго ребенка российского хип-хоп-исполнителя и предпринимателя Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова поделилась своими впечатлениями от поездки в Казахстан, сообщает zakon.kz.

Почти два дня мы провели без связи в горах, наблюдая красивейшую первозданную природу Казахстана. Без преувеличения могу сказать, что это одна из самых красивых и гостеприимных стран, где я была. С первой минуты после того, как приземлилась, на душе появилось теплое чувство, чувство, будто я дома, - написала она на своей странице в Instagram.

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Когда мне постоянно писали "Казахстан тебя любит", то я не знала, что когда-то смогу ощутить вживую, что это действительно так. И теперь я могу сказать точно, "Я тоже тебя люблю, Казахстан", - подчеркнула Решетова.

Вместе с бывшей Тимати на озерах Кольсай и Каинды побывала ее подруга - российско-казахстанская певица, работающая в жанре хип-хоп, финалистка первого сезона телевизионного шоу "Песни на ТНТ", артистка лейбла Black Star Inc. Назима Джанибекова (Наzима), которая в Instagram-Stories разместила ролик с Решетовой в лодке, который подписала: "Научились управлять лодкой".

По словам Решетовой, дорога на Кольсайские озера из Алматы не самая близкая, но, как отметила она, "это стоит увидеть".

Я знаю, что даже многие коренные казахстанцы ни разу не были на озерах Кольсай и Каиынды. Советую вам посмотреть вживую на красоты вашего края. Вам безумно повезло жить на такой захватывающе красивой Земле, - написала она в Instagram-Stories.

Кроме того, Решетовой подарили традиционный казахский головной убор - саукеле.