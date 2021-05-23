Назван победитель "Евровидения-2021"

Победителем международного конкурса "Евровидение" стала итальянская рок-группа Maneskin, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На проходившем в Роттердаме песенном конкурсе она исполнила композицию в стиле хард-рок "Zitti e bouni". Результаты голосования зрителей и национальных жюри были объявлены после финала "Евровидения" в ночь на воскресенье, 23 мая.

Всего в конкурсе участвовали 26 стран, после двух полуфиналов их осталось 20.

Места в первой пятерке распределились следующим образом. Maneskin (Италия) - первое место, Барбара Прави (Франция) - второе, Gjon's Tears (Швейцария) - третье, Daði og Gagnamagnið (Исландия) - четвертое, Go_A (Украина) - пятое. За ними идут Blind Channel (Финляндия), Дестини (Мальта), The Roop (Литва), Манижа (Россия), Стефания (Греция). Немец Йендрик занял в общем зачете предпоследнее, 25 место.

Буквально за несколько часов выступление итальянской группы наброло почти полмиллиона просмотров на youtube.