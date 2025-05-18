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Культура и шоу-бизнес

Австрийский певец победил на "Евровидении-2025"

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 05:20 Фото: Instagram/johannesjjpietsch
В ночь на 18 мая в Швейцарии представитель Австрии JJ обошел трио KAJ из Швеции. Группа считалась главным фаворитом "Евровидения". Так австрийский музыкант стал победителем "Евровидения-2025", сообщает Zakon.kz.

Победа Австрии на "Евровидении-2025" в швейцарском Базеле стала неожиданной, потому что на протяжении всего конкурса его главным фаворитом считалось выступающее за Швецию финское трио KAJ.

Победивший в итоге исполнитель JJ (Йоханнес Пич) представил на конкурсе песню "Wasted Love". Шоу завершилось в ночь на 18 мая.

О победителе известно, что Йоханнес Пич, известный как JJ, родился в Вене, вырос в Дубае, а сейчас учится в Венском университете музыки и исполнительского искусства.

До победы на Евровидении-2025 JJ участвовал в британском "Голосе" и талант-шоу Starmania, где впервые получил известность.

Теперь он стал одним из лучших представителей Австрии на песенном конкурсе со времен победы Кончиты Вурст.

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Аксинья Титова
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