Блогер Илья Варламов "притворился казахом"

Популярный российский блогер и урбанист Илья Варламов опубликовал фотографии из поездки в Казахстан, сообщает zakon.kz.

Фото блогера в юрте и чапане были опубликованы на его Telegram-канале.

Мы живем в потрясающее время, друзья! Сегодня для того, чтобы быть роскошным, достаточно быть казахом, ну или приехать в Казахстан и притвориться, что ты казах, - написал Варламов в описании к посту.

Также он рассказал, как неделю назад он сидел в юрте с видом на горы, ел бешбармак и думал, как хорошо жить.

Ох, вы даже не представляете, какой бешбармак я ел! Каждая ложечка - это великолепная ступенька на лестнице, ведущей в рай! - подчеркнул блогер.