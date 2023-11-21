Блогер Илья Варламов о Мальдивах: Гадят даже в раю

Блогер Илья Варламов показал фотографии свалок на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

Блогер на своей странице в Instagram разместил фото Мальдив. Он написал, мало кто из туристов, приезжающих на райские острова, задумывается о том, что происходит с отходами. Ведь в раю про отходы не думают.

"Забавно, что многие роскошные отели даже хвастаются, что они все из себя экологичные и устойчиво развитые (видимо, чтобы оправдать цену за ночь в несколько тысяч долларов)", – написал Варламов.

По его словам, правда жизни состоит в том, что человек довольно много гадит. И все отходы свозят на специальные острова.

"Там мусор сортируют, если что-то можно продать, то продают. А все остальное либо сжигают под открытым небом, либо сливают в море, либо оставляют на огромных свалках. Да, да, прямо в этом сказочном раю сжигают пластик, а отработанное масло и топливо просто сливают в песок в 100 метрах от моря", – написал он.

Он надеется , что не слишком расстроил подписчиков.

"Но правда жизни состоит в том, что гадят даже в раю". Илья Варламов

В марте 2023 года блогера Илью Варламова признали иноагентом в России.