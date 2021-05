США "атаковали" миллиарды цикад

Жителей США в большом количестве "атаковали" цикады. Очевидцы выкладывают видео с насекомыми в Сеть, сообщает zakon.kz.

Пока что цикады наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии, но в ближайшее время на большей части восточного побережья ожидается потепление и, соответственно, рост числа крылатых насекомых, передает NBC News.

Цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет. Они не представляют ни малейшей опасности для людей или домашних животных, утверждают специалисты.

Meanwhile, here's the explosion of cicadas in Princeton, NJ... https://t.co/QPZkiQHB3x pic.twitter.com/l4LX998PU4