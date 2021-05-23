США "атаковали" миллиарды цикад

Жителей США в большом количестве "атаковали" цикады. Очевидцы выкладывают видео с насекомыми в Сеть, сообщает zakon.kz.
Пока что цикады наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии, но в ближайшее время на большей части восточного побережья ожидается потепление и, соответственно, рост числа крылатых насекомых, передает NBC News.
Цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет. Они не представляют ни малейшей опасности для людей или домашних животных, утверждают специалисты.
Meanwhile, here's the explosion of cicadas in Princeton, NJ... https://t.co/QPZkiQHB3x pic.twitter.com/l4LX998PU4— Danny Y. Huang (@danny_y_huang) May 23, 2021
Периодические цикады, которые водятся в Северной Америке, поднимаются на поверхность раз в 17 или 13 лет. В течение месяца насекомые находят пару, размножаются, откладывают яйца и погибают. Затем на свет появляются личинки, которые немедленно закапываются под землю и ожидают следующего нашествия.
Cicadas everywhere pic.twitter.com/Bnt0azxSIf— Anthony Quintano Photography (@AnthonyQuintano) May 23, 2021
Великий восточный выводок, обозначаемый римской цифрой X (десять), считается самым крупным выводком периодических цикад. В последний раз он поднимался на поверхность в 2004 году. Кроме него, энтомологам известны еще 14 выводков: выводок I обитает в Вирджинии, выводок III — в Айове, а выводок VII — на севере штата Нью-Йорк.
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