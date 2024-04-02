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Триллионы цикад ожидают в апреле в США впервые за 200 лет

муха, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 20:36 Фото: pixabay
В первые за 221 год в апреле в США эксперты ожидают нашествие миллиардов или даже триллионов цикад, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Fox News, подобного американцы не наблюдали с начала XIX века.

"Миллиарды, если не триллионы, двух групп шумных летающих насекомых, как ожидается, появятся из-под земли в 17 штатах США в апреле. Это редкое природное явление, не наблюдавшееся с 1803 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство видов цикад выходят на поверхность каждый год, но в США есть два периодических выводка цикад, которые остаются под землей либо 13, либо 17 лет, и их совместное появление происходит редко. В 2024 году в США ожидается пришествие цикад "Поколения XIX" и "Поколения XIII". По традиции, заложенной еще в XIX веке, нумерация дается им римскими цифрами.

Цикады – крупные насекомые, обитающие преимущественно в жарких странах во всех частях света. Живут на деревьях и кустарниках, летают довольно хорошо. Для людей они не опасны. Они не кусаются и не нападают.

Отметим, что в январе жители ВКО пожаловались на нашествие крыс. Грызуны стали нападать на людей как дома, так и на улице.

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