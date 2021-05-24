Более 20 человек погибли во время марафона в Китае

Более двадцати человек погибли во время ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу. Причиной трагедии во время горного забега стало резкое ухудшение погоды, сообщает zakon.kz.

Забег начался в субботу неподалеку от города Байинь, провинция Ганьсу. Когда участники проходили горный участок дистанции, на них обрушились град, ледяной дождь и шквальный ветер, а температура воздуха резко понизилась, передает агентство " Синьхуа".

Марафонцы стартовали при ясной погоде, спортсмены были легко одеты, многие не имели с собой теплых вещей. Спустя несколько часов после старта в горах резко похолодало, температура опустилась до 6 градусов, начался сильный ветер и ледяной дождь.

Бегуны в это время поднялись на высоту около 2000 метров над уровнем моря.

Забег пришлось прервать, была немедленно организована крупномасштабная операция, в которой участвовали более 700 спасателей. Поисковые работы на пересеченной сложной местности продолжились и после наступления темноты.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие 172 человека. 21 из них замерзли насмерть. Еще восемь доставлены в больницу с травмами. Их состояние оценивается как стабильное. Жизни остальных ничего не угрожает.

Для расследования этого происшествия власти создали рабочую группу.