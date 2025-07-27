Паломники устроили давку в индийском храме: погибли восемь человек
Фото: Х/Independent
На севере Индии восемь человек погибли и 34 получили травмы в давке у храма в городе Харидвар, сообщает Zakon.kz.
По информации газеты The Times of India, тысячи паломников направлялись к храму Манса Деви, расположенному на вершине холма.
"Узкая лестница, ведущая к храму, оказалась перегружена людьми. По предварительным данным, среди паломников началась паника, когда упал электрический кабель. Люди стали разбегаться в разные стороны, началась давка", – говорится в публикации.
Полиция начала расследование происшедшего.
#HaridwarStampede— 💝🌹💖🇮🇳jaggirmRanbir🇮🇳💖🌹💝 (@jaggirm) July 27, 2025
6 killed & many injured during a stampede which was triggered by a rumour of electric shock 100 M down the temple route police is investigating
The injured are taken to the local hospital 🏥
Being Sunday there was a huge crowd
Courtesy @ANI @IndiaToday pic.twitter.com/KaT2oW2RL6
Местные СМИ отмечают, что в 2025 году уже зафиксировано 50 случаев давки на религиозных мероприятиях.
Ранее в Индии задержали мужчину, который выдавал себя за посла вымышленных стран и за деньги предлагал "выгодное" трудоустройство.
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