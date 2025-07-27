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Мир

Паломники устроили давку в индийском храме: погибли восемь человек

Индия, храмы, паломники, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 14:22 Фото: Х/Independent
На севере Индии восемь человек погибли и 34 получили травмы в давке у храма в городе Харидвар, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Times of India, тысячи паломников направлялись к храму Манса Деви, расположенному на вершине холма.

"Узкая лестница, ведущая к храму, оказалась перегружена людьми. По предварительным данным, среди паломников началась паника, когда упал электрический кабель. Люди стали разбегаться в разные стороны, началась давка", – говорится в публикации.

Полиция начала расследование происшедшего.

Местные СМИ отмечают, что в 2025 году уже зафиксировано 50 случаев давки на религиозных мероприятиях.

Ранее в Индии задержали мужчину, который выдавал себя за посла вымышленных стран и за деньги предлагал "выгодное" трудоустройство.

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Андрей Дюсупов
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