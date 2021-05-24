Димашу Кудайбергену сегодня исполняется 27 лет

Свой 27-й день рождения отмечает сегодня популярнейший казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, передает zakon.kz.

Құдайберген Дінмұхаммед Қанатұлы родился 24 мая 1994 года в городе Актобе в семье заслуженных артистов республики Каната Кудайбергенулы Айтбаева и Светланы Айтбаевой. С раннего детства он оказался погружен в творчество, пел и играл на фортепиано на самых разных мероприятиях.

В 2014 году окончил Актюбинский музыкальный колледж им. А. Жубанова по специальности "Академическое пение" и поступил в Казахский национальный университет искусств на факультет "Искусство эстрады".

В 2015 году, когда ему был 21 год, Димаш блистательно выступил на Славянском базаре в Витебске в Беларуси и стал победителем Гран-при. В том же году он получил Казахстанскую Национальную премию "Народный любимец года" в номинации "Артист эстрады".

После этого он выступал в различных европейских и азиатских странах, а в 2016 году организовал гастрольное турне по "Ұмытылмас күн" ("Незабываемый день") и снискал в стране всеобщую славу и любовь.

Но по-настоящему мировая известность свалилась на Димаша Кудайбергена в 2017 году, когда он выступил на китайском телешоу Singer 2017 телеканала Hunan TV, которое транслировалось еженедельно с 21 января по 22 апреля 2017 года. Казахстанец дошел до финала и завоевал второе место.

В том же году Димаш снискал несколько музыкальных наград, в том числе "Лучший азиатский певец" на 24-й Китайской премии в области музыки в Китае и "Самый популярный зарубежный певец" на музыкальном гала в Tencent MTV Asia.

В настоящее время артист продолжает активно заниматься творчеством: он сочиняет и исполняет песни, играет на домбре, фортепиано и ударных инструментах.

И сегодня получает поздравления от своих многочисленных фанатов.





С Днём рождения, дорогой Ди!

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27 лет - прекрасный возраст.

Пусть твоя жизнь очень долгой будет,

а твои самые заветные мечты сбудутся! ???? Пусть вера и уверенность в себе никогда не покидают тебя! ✊

Пусть всегда любовь и счастье светят в твоих прекрасных глазах! ???? К радости всех вокруг! ????

Пусть Всевышний оберегает тебя от

всех болезней и невзгод!????

Будь здоровым и будь собой! Always!

Любим тебя всем сердцем, наш красивый казахский беркут! - пишет в Инстаграме пользователь под ником tankova_69

В честь этого радостного события его поклонники из клуба DearsDimash EurasianFanClub сделали фильм "Мечты Димаша Кудайбергена".



Фото: instagram.com