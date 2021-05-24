Димашу Кудайбергену сегодня исполняется 27 лет

Свой 27-й день рождения отмечает сегодня популярнейший казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, передает zakon.kz.
Құдайберген Дінмұхаммед Қанатұлы родился 24 мая 1994 года в городе Актобе в семье заслуженных артистов республики Каната Кудайбергенулы Айтбаева и Светланы Айтбаевой. С раннего детства он оказался погружен в творчество, пел и играл на фортепиано на самых разных мероприятиях.
В 2014 году окончил Актюбинский музыкальный колледж им. А. Жубанова по специальности "Академическое пение" и поступил в Казахский национальный университет искусств на факультет "Искусство эстрады".
В 2015 году, когда ему был 21 год, Димаш блистательно выступил на Славянском базаре в Витебске в Беларуси и стал победителем Гран-при. В том же году он получил Казахстанскую Национальную премию "Народный любимец года" в номинации "Артист эстрады".
После этого он выступал в различных европейских и азиатских странах, а в 2016 году организовал гастрольное турне по "Ұмытылмас күн" ("Незабываемый день") и снискал в стране всеобщую славу и любовь.
Но по-настоящему мировая известность свалилась на Димаша Кудайбергена в 2017 году, когда он выступил на китайском телешоу Singer 2017 телеканала Hunan TV, которое транслировалось еженедельно с 21 января по 22 апреля 2017 года. Казахстанец дошел до финала и завоевал второе место.
В том же году Димаш снискал несколько музыкальных наград, в том числе "Лучший азиатский певец" на 24-й Китайской премии в области музыки в Китае и "Самый популярный зарубежный певец" на музыкальном гала в Tencent MTV Asia.
В настоящее время артист продолжает активно заниматься творчеством: он сочиняет и исполняет песни, играет на домбре, фортепиано и ударных инструментах.
И сегодня получает поздравления от своих многочисленных фанатов.
С Днём рождения, дорогой Ди!
????????????????????????????????????✨
27 лет - прекрасный возраст.
Пусть твоя жизнь очень долгой будет,
а твои самые заветные мечты сбудутся! ???? Пусть вера и уверенность в себе никогда не покидают тебя! ✊
Пусть всегда любовь и счастье светят в твоих прекрасных глазах! ???? К радости всех вокруг! ????
Пусть Всевышний оберегает тебя от
всех болезней и невзгод!????
Будь здоровым и будь собой! Always!
Любим тебя всем сердцем, наш красивый казахский беркут! - пишет в Инстаграме пользователь под ником tankova_69
Фото: instagram.com
Хотите быть в курсе важных новостей?