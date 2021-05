Аким Туркестана обратился к Илону Маску

Рашид Аюпов предложил построить завод Tesla в Туркестане, сообщает zakon.kz.

Свое обращение он адресовал миллиардеру Илону Маску и опубликовал его в twitter.

@elonmusk#Factory should be in Kazakhstan, Turkistan city nearby Baikonur cosmodrome. Have all elements of the Mendelevium, Silk way road etc. All infrastructure and special economic zones. Turkistan is best for #Tesla, Let’s get Mars together! Best regards, Mayor Rashid Ayupov