Токаев поставил ряд задач перед акимом ЗКО

Касым-Жомарт Токаев принял акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева, сообщает zakon.kz.



По информации Акорды, Президент заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития региона, а также об исполнении ранее данных поручений по вопросам земельных отношений и обеспечения "слышащего государства", деятельности социально-предпринимательских корпораций, привлечению инвестиций и проблемам трансграничной реки Жайык.

Токаеву была представлена информация об участии местной общественности в контроле над реализацией бюджетных проектов, решении вопросов, связанных с водообеспечением, теплоснабжением, строительством автодорог и модернизацией электросетей.

Глава государства поддержал планы акимата по созданию научно-производственной базы развития мясного животноводства в Западно-Казахстанской области, отметив, что регион обладает возможностями для увеличения производства мяса и усиления позиций страны на мировом рынке.

Президент также указал на необходимость сохранения технического и кадрового потенциала машиностроительной отрасли в Уральске, а также поставил перед Гали Искалиевым задачи по снижению демографических рисков, созданию новых рабочих мест и поддержке инвесторов, - говорится в сообщении.

Токаев отметил важность справедливого распределения бюджетов регионов с учетом их особенностей, внедрения эффективного механизма межбюджетных отношений. По его словам, в областях должно быть четкое понимание того, как использовать налоги на местном уровне.