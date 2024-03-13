Токаев поставил ряд задач перед главой Нацбанка

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова. Глава государства заслушал отчет об итогах реализации денежно-кредитной политики, а также о планах работы банка на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды за 13 марта 2024 года, президент был проинформирован о развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации.

"В частности, председатель Нацбанка доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики. Было доложено о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов, реализации программы "Национальный фонд – детям", – сказано в публикации.

Также Тимур Сулейменов рассказал о ходе исполнения Национальным банком поручений главы государства по расширению финансирования реального сектора экономики, а также о реализации проектов по развитию Национальной платежной системы и внедрению принципов открытого банкинга.

Кроме того, была представлена информация о создании антифрод-центра для защиты средств клиентов от мошенничества и использовании потенциала цифрового тенге для повышения прозрачности и эффективности государственных закупок и бюджетных расходов.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по основным направлениям деятельности Национального банка.

Ранее Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Во время беседы глава государства отметил особую роль судов в обеспечении верховенства права и защите прав и законных интересов граждан и предпринимателей.