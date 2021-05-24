Литва прекращает прием самолетов, пересекающих Беларусь

Литва запретила прием самолетов, пересекающих воздушное пространство Беларуси, передает zakon.kz.

По данным ТАСС, решение было принято на внеочередном заседании правительства 24 мая.

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Запрещено прибытие в аэропорты Литвы самолетов, маршрут полета которых проходит через воздушное пространство Беларуси. постановление правительства

Также запрещен вылет из аэропортов Литвы воздушных судов, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство соседней страны.

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Решение вступает в силу с 03:00 25 мая по местному времени (06:00 25 мая по времени Нур-Султана). Об этом Reuters сообщил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

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Литва запрещает прием в своих аэропортах самолетов, осуществляющих полеты через воздушное пространство Беларуси, из-за вынужденной посадки в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.

Отмечается, что Литва намерена добиваться в ЕС признания воздушного пространства Беларуси небезопасным для коммерческих авиарейсов.

Самолеты национальной компании Беларуси "Белавиа" могут лишиться права приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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