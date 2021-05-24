Объем производства "QazVac" увеличат до 500 тыс. доз

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым, сообщает zakon.kz.

Президенту была представлена информация о поставке 2,3 млн доз вакцин против COVID-19.

Вместе с тем до конца мая текущего года планируется дополнительная поставка вакцин в объеме 2 млн доз. Объем производства отечественной вакцины "QazVac" с июля будет увеличен до 500 тыс. доз, - сообщается на сайте Акорды.

Читайте также: Токаеву доложили о стабилизации эпидситуации в стране

В апреле заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода на базе Научно-исследовательского института в Жамбылской области, который в марте получил положительное заключение (DQ) исследования на соответствие стандартам GMP. Следующий шаг – проведение валидации и получение самого сертификата международного стандарта GMP. Для этих целей привлечена турецкая компания "Атабай".

Первый уровень производства вакцины - подготовка субстанции, будет происходить на базе НИИ Биологической безопасности, потом мы должны продукт подготовить, это тоже будет изготавливаться в Казахстане. Полученное сырье, фактически готовую продукцию, мы везем на разлив. В перспективе, когда будут объемы, казахстанской вакциной смогут пользоваться многие страны, - отмечал Ералы Тугжанов.

Читайте также: Когда запустят завод по производству иммунных препаратов в Жамбылской области