"США поступали так же". Британцы встали на защиту Лукашенко

Жители Великобритании возмущены лицемерием западных стран, сообщает zakon.kz.

А именно тем, как США и Великобритания нападают на Беларусь за инцидент с самолетом Ryanair.

23 мая лайнер летел из Афин в Вильнюс, но был перенаправлен в Минск из-за сообщения о минировании. Бомбу на борту не нашли, но после посадки был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

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Как отмечает News.ru, этот инцидент глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал "захватом" и "актом пиратства".

Читатели Daily Mail не согласились с этой формулировкой.





Это вовсе не был угон. Самолет летел над воздушным пространством Беларуси, и истребители этой страны его сопровождали. Угон — это совсем другое дело. США и Израиль неоднократно поступали так же, — написал Loo Rolls.

Он отметил, что не понимает, "почему так много людей заинтересованы в свержении Лукашенко? Он диктатор, и что с того! Великобритания, США и ЕС дружат со многими диктаторами мира. Пока эти диктаторы делают то, что им говорят, им позволено все. Посмотрите на Саудовскую Аравию".

Короче говоря, ЕС, США и Великобритания пошлют письма с резкими формулировками и расскажут, насколько они сердиты, но в конце концов они ничего не сделают, — написала еще одна пользовательница.

На это ей ответили, что "учитывая реакцию, когда саудовский журналист был убит и расчленен в посольстве в Турции, от власетй США и Великобритании не стоит ожидать многого".

Некоторые британцы начали обвинять во всем Владимира Путина, на что им ответил комментатор под ником aD: "Прошу прощения, но при чем тут Путин?".

Она также напомнили, что "американцы в этой ситуации будут последними в очереди по чтению лекций о том, что и как делать, потому что сначала им нужно изменить свой собственный режим".

Тем временем, Джо Байден назвал инцидент в Минске "оскорблением международных норм".

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Президент США присоединился к многочисленным призывам политиков из разных стран провести расследование инцидента на международном уровне. По его словам, необходимо установить все детали этого дела. Кроме того, президент поприветствовал призывы Евросоюза к целенаправленным санкциям экономического характера и иным мерам в отношении Беларуси.