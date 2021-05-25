Как открыть счет для добровольных пенсионных взносов

С 1 мая 2021 года индивидуальные пенсионные счета для добровольных пенсионных взносов открываются автоматически после поступления первого взноса, передает zakon.kz.

Как пояснили в ЕНПФ, добровольные пенсионные взносы могут перечисляться как самим вкладчиком из собственных доходов, так и другим физическим или юридическим лицом в пользу получателя. При этом размер и периодичность взносов определяется вкладчиком самостоятельно.

Следует отметить, что при уплате ДПВ физическим лицом в свою пользу за счет своего дохода налоговым законодательством предусмотрен налоговый вычет на сумму уплаченных ДПВ. Кроме того, с 1 января 2021 года ДПВ, уплачиваемые работодателем за счет собственных средств в пользу работника, относятся на вычет при исчислении корпоративного подоходного налога. В тоже время суммы уплаченных работодателем добровольных пенсионных взносов в пользу работника не учитываются при налогообложении дохода работника, - рассказали в фонде.

Как отметили в ЕНПФ, работодатель, осуществляя добровольные пенсионные взносы в пользу своих работников, получает преимущества при налогообложении, а также дополнительный инструмент мотивации своих сотрудников.

Для работника это положительно отразится на увеличении сумм пенсионных накоплений, сформированных в ЕНПФ за счет ДПВ и, соответственно, на увеличении размера пенсионных выплат из ЕНПФ.

Уплату добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ можно осуществлять через банки второго уровня либо через Казпочту.

При этом некоторые банки предоставляют возможность перечисления взносов онлайн (через мобильное приложение или терминалы самообслуживания).

Кроме того, можно подать заявление работодателю, на основании которого он будет регулярно перечислять добровольные взносы в ЕНПФ в пользу заявителя либо третьего лица.

При этом идентификация физического лица, в пользу которого производятся взносы, будет осуществляться по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении ДПВ, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения ЕНПФ будут получены из соответствующих информационных систем государственных органов.

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Казахстанцы смогут снимать досрочно добровольные пенсионные накопления

По информации ЕНПФ, добровольные пенсионные накопления можно будет снять досрочно - через 5 лет после поступления первого взноса. Всю сумму или частично, каждый решает сам.