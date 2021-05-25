Рудковская сняла видео под казахскую песню

Российская телеведущая Яна Рудковская порадовала поклонников новым видео, сообщает zakon.kz.
Видео продюсер опубликовала в Instagram.
Рудковская сидит за рулем кабриолета и пританцовывает под ставшую популярной песню "Байдың қызын аламын".
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Комментаторы остались довольны.
Классно. Байдың қызын.
Тренд видео самый топовый.
Оооо, казахские песни.
Песня из детства сейчас в тренде, - отметили подписчики.
Неделей ранее знаменитые российские блогеры Даня Милохин, Юлия Гаврилина и Анна Антигрустин вывели казахскую песню в тренды в TikTok.
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Хитом стала композиция "Байдың қызын аламын", спетая Алматом Асыланбеком несколько лет назад.
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