Рудковская сняла видео под казахскую песню

Российская телеведущая Яна Рудковская порадовала поклонников новым видео, сообщает zakon.kz.

Видео продюсер опубликовала в Instagram.

Рудковская сидит за рулем кабриолета и пританцовывает под ставшую популярной песню "Байдың қызын аламын".

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Комментаторы остались довольны.

Классно. Байдың қызын. Тренд видео самый топовый. Оооо, казахские песни. Песня из детства сейчас в тренде, - отметили подписчики.

Неделей ранее знаменитые российские блогеры Даня Милохин, Юлия Гаврилина и Анна Антигрустин вывели казахскую песню в тренды в TikTok.

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Хитом стала композиция "Байдың қызын аламын", спетая Алматом Асыланбеком несколько лет назад.