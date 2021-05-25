Рудковская сняла видео под казахскую песню

25 мая 2021, 13:14
Фото: ria.ru

Российская телеведущая Яна Рудковская порадовала поклонников новым видео, сообщает zakon.kz.

Видео продюсер опубликовала в Instagram.

Рудковская сидит за рулем кабриолета и пританцовывает под ставшую популярной песню "Байдың қызын аламын".

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Комментаторы остались довольны.

Классно. Байдың қызын.

Тренд видео самый топовый.

Оооо, казахские песни.

Песня из детства сейчас в тренде, - отметили подписчики.

Неделей ранее знаменитые российские блогеры Даня Милохин, Юлия Гаврилина и Анна Антигрустин вывели казахскую песню в тренды в TikTok.

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Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)

Хитом стала композиция "Байдың қызын аламын", спетая Алматом Асыланбеком несколько лет назад.


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