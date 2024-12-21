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Культура и шоу-бизнес

Ксения Собчак сняла видео под известную песню

Песня, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 04:01 Фото: Instagram/xenia_sobchak
21 декабря журналистка опубликовала в своих соцсетях видео под русскоязычный трек "Сигма-бой", сообщает Zakon.kz.

Сам трек появился в начале октября 2024 года и к концу года занял лидирующие позиции в чарте Viral Songs Global шведского музыкального сервиса Spotify, которым пользуются более чем в 100 странах мира. Количество просмотров оригинального клипа на платформе Тик-Ток дошло до 11 млн и видео, где пользователи используют трек, набирают рекордные показатели.

Исполняют суперпопулярный трек 11-летняя Светлана Чертищева, певица и блогер, известная под псевдонимом Betsy и 12-летняя Мария Янковская, блогер и резидент телеканала "СТС Kids". Автор незамысловатого текста – отец Светланы Чертищевой, Михаил Чертищев.

Эпатажная телеведущая видимо решила не отставать от тренда, чем вызвала восторженные отклики у своих подписчиков.

"Умение шутить, смеяться над собой, самоирония всегда ценилась у умных людей. Ксения Анатольевна, я люблю твои перформансы, когда ты несерьезная", – отметила в комментариях популярная в России актриса комедийного жанра.

В этот же день Настя Ивлеева показала подписчикам подарки от нового мужа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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