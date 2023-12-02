Против Навального возбудили новое уголовное дело

Российская прокуратура предъявила заключенному в тюрьму лидеру оппозиции Алексею Навальному новые обвинения, сообщает Zakon.kz.

47-летний мужчина уже отбывает более 30 лет тюремного заключения после того, как был признан виновным в ряде преступлений, в том числе в экстремизме.

По словам Навального, о новом деле он узнал из письма, отправленного ему следственным комитетом РФ.

"Сообщаю, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ. Два эпизода", - цитирует Навальный письмо в своем Telegram-канале.

Часть 2 статьи 214 УК РФ – Вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, следует отличать от хулиганства, совершенного по тем же мотивам.

