Подозреваемую в дерзкой краже вычислили по отпечаткам пальцев

В полицию Петропавловска обратилась менеджер одного из квартирных бюро, заявив о краже телефона iPhone 4 и 52 тысяч тенге. Сумма ущерба составила 78 тысяч тенге, передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции, неизвестный преступник воспользовался тем, что менеджер временно оставила рабочее место. Запись видеокамеры зафиксировала деятельную активность подозреваемой, которая методично перебирала предметы на пустующем рабочем месте, и остановив выбор на телефоне и деньгах, скрылась.

Женщина была опознана как по видеозаписи, так и по отпечаткам пальцев. Дактилоскопическое исследование, проведенное криминалистами, позволило идентифицировать подозреваемую, 38-летнюю жительницу Петропавловска.

В 2015 году ее дактокарта была внесена в базу данных в связи с тем, что женщина состояла на учете в Областном наркологическом центре и органах внутренних дел как опийная наркоманка. Оперативники установили местонахождение подозреваемой, iPhone 4 был изъят у нее дома.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 188 Уголовного кодекса РК "Кража".

Криминалистические исследования составляют важную часть работы по сбору доказательной базы, — сказал начальник Оперативно-криминалистического управления ДП СКО полковник полиции Игорь Семенов. — С начала года сотрудники криминалистических подразделений области приняли участие в 779 осмотрах мест преступлений. Проведено 1115 криминалистических исследований, из них 76 способствовали установлению личности преступников и раскрытию преступлений.