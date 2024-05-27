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Подозреваемого в ограблении магазина в Костанае вычислили по отпечатку пальца

задержание подозреваемого, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 18:45 Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
Вечером 17 мая в одном из магазинов областного центра неустановленное лицо, угрожая ножом продавцу, открыто похитило 15 тыс. тенге. Злоумышленника определили по отпечатку с указательного пальца, изъятому с прилавка магазина, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За совершение хищения с угрозой применения насилия ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Его отпечатки ранее были внесены в базу данных АДИС "Папилон". По факту разбоя в настоящее время проводится досудебное расследование", – рассказал криминалист Южного отдела полиции УП города Костаная Данияр Нурканов.

Отмечается, что система "Папилон" обеспечивает максимальную автоматизацию всех процессов ввода, обработки, сравнения, хранения и передачи дактилоскопической информации.

Ранее сообщалось, что Украина выдала Казахстану подозреваемого в крупном мошенничестве.

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