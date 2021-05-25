Полуголый мужчина залез на крышу заправки в Алматы и кидался мусором в прохожих

25 мая 2021, 22:56
Фото: Кадр из видео

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором мужчина, в одних трусах, забравшись на крышу заправочной станции Helios, бросается оттуда в прохожих осколками букв логотипа компании, сообщает zakon.kz.

В комментариях говорится, что это Алматы. Пересечение улиц – Шаляпина и Бауыржана Момышулы.

На видео мужчина залез крышу заправки Helios, сел на буквы логотипа и отламывая от них куски, бросается ими в окружающих.

Внизу можно разглядеть полицейского, бегущего куда-то вдоль дороги.

Редакция zakon.kz направила запрос в ДП города Алматы.


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