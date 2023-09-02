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Одну из улиц в Алматы частично перекроют до утра 3 сентября

ремонт дороги Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы в связи со средним ремонтом по улице Шаляпина от пересечения Саина до Момышулы будет перекрыто движение, сообщает Zakon.kz.

Акимат сообщил, что ограничат движение 2 сентября в 23:00, откроют 3 сентября в 06:00.

"С 23:00 2 сентября до 06:00 3 сентября в связи с проведением среднего ремонта будет частично перекрыто движение по северной стороне ул. Шаляпина от ул. Саина до ул. Момышулы", – говорится в сообщении городского акимата.

Общая протяженность ремонта составляет 4 км – пересечение Шаляпина от ул. Берегового до ул. Ашимова. От Ашимова до Яссауи ремонт завершен и полностью открыто передвижение.

Акимат приносит извинения за временные неудобства и просит корректировать свой маршрут заранее.

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