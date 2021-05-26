Предприниматель предлагает установить памятник Елбасы в Туркестане

Болатбек Алиев из Туркестана обратился к общественности - он предлагает установить памятник Нурсултану Назарбаеву в духовной столице тюркского мира, сообщает zakon.kz.

Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.

Несколько лет назад к нам на объект - фруктовый сад заехал Нурсултан Абишевич и высоко оценил наши труды по обеспечению продовольственной безопасности и дал старт большому проекту, который сегодня успешно работает на рынке (под флагом made in kz). Благодаря его моральной поддержке, сегодня мы реализуем на внутреннем рынке и экспортируем за рубеж и расширяя линейку продуктов на полках казахстанских магазинов. А сегодня наша команда начала реализацию крупного проекта в городе Туркестан (сливовый сад на 400 га), - отметил Алиев.

Историческое решение Нурсултана Абишевича по возрождению Туркестана дало многим бизнесменам возможность расшириться и участвовать в строительстве нового города.

В соцсетях появилась фотография нашей работы, которую мы задумывали еще несколько лет назад, а в прошлом году приступили к непосредственной ее реализации. Было сложно подобрать по-настоящему талантливого человека, который смог бы воплотить наши идеи в бронзе. И таким стал заслуженный деятель искусств - Тлеуберди Бинаш. Памятник должен был быть закончен в декабре прошлого года, но столь сложную работу было трудно реализовать с столь короткие сроки. Сейчас скульптура Нурсултан Абишевича готова, и я бы хотел обратиться к общественности Туркестана и нашему товарищу - акиму города Рашиду Аюпову установить памятник в духовной столице тюркского мира. Возможно будут обсуждать , но я считаю что я имею право предложить такое решение как предприниматель, как сельхозник. Он заслуживает это бесспорно, это мое решение, и я горжусь, что у нас есть такой человек. Будьте смелее господа! - заключил он.