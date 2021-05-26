В Казахстане стало больше безработных

Аналитический портал Finprom.kz определил уровень безработицы в РК и назвал самые безработные регионы, передает zakon.kz.

Больше всего нетрудоустроенных оказалось в Алматы, Туркестанской области и Шымкенте.

Численность безработного населения в первом квартале 2021 года составила 451,3 тыс. человек — на 2% больше по сравнению с прошлым годом.

Уровень безработицы незначительно увеличился — с 4,8% до 4,9% за год.

Впрочем, стоит отметить: во втором и третьем кварталах "карантинного" 2020 года уровень безработицы и вовсе достигал 5%, а численность безработных — от 454 тыс. до 455 тыс. человек.

Среди регионов РК в первом квартале 2021 года уровень безработицы населения варьировался от 4,5% в Карагандинской области до 5,2% в Туркестанской области и городе Алматы.

Годом ранее в Алматы уровень безработицы составлял 5,1%, в Туркестанской области — 5%. Численность безработного населения в Туркестанской области выросла на 2,3%, до 42,6 тыс. человек, в Алматы — на 3,4%, до 53,2 тыс. человек.

Уровень безработицы среди женщин выше, чем среди мужчин: 5,4% против 4,4%. Для справки: годом ранее уровень безработицы среди женщин составлял 5,3%, среди мужчин — 4,3%.

В первом квартале 2021 года сравнялся уровень безработицы между жителями городской и сельской местности: 4,9%. При этом если в городской местности показатель не изменился по сравнению с прошлым годом, то в сельской местности он вырос (годом ранее было 4,7%).