Где в Казахстане больше всего безработных

По итогам прошлого года в Казахстане насчитывалось 452,2 тыс. безработных, что на 1,3% меньше, чем годом ранее. В целом по стране уровень безработицы составил в среднем 4,7%, сообщает Zakon.kz.

По данным Finprom.kz, больше всего безработных традиционно числилось в Алматы (52,5 тыс. человек), а также в Туркестанской (41,7 тыс. человек) и Алматинской (34,8 тыс. человек) областях.

Меньше всего безработных было зарегистрировано в Улытауской (4,4 тыс. человек), Северо-Казахстанской (13,8 тыс. человек) и Абайской (14,8 тыс. человек) областях.





Фото: finprom.kz





Фото: finprom.kz

Как отмечают аналитики, большинство безработных в 2023 году искали работу относительно недолго — от 1 до 3 месяцев: 116,6 тыс. человек — на 12,7% меньше, чем предыдущем году.

Менее месяца в поисках работы находилось 113,5 тыс. человек, от 3 до 6 месяцев — 109,5 тыс. человек, от 6 до 12 месяцев — 57,2 тыс. человек, более года — 54,7 тыс. человек. 732 человека имели договоренность о начале работы или бизнеса, против 133 человек годом ранее.

Большинство зарегистрированных безработных в прошлом году оставались таковыми из-за невозможности найти работу - это 95,1 тыс. человек. Их численность за год выросла на 1,6%.

Еще 94,7 тыс. безработных уволились по собственному желанию, 88,9 тыс. человек остались без работы по причине семейных обстоятельств, 45,6 тыс. человек вели домашнее хозяйство, 43,2 тыс. человек были уволены в связи с ликвидацией организации и сокращением штата сотрудников.

Вместе с тем численность потерявших работу из-за выхода на пенсию составила 2,6 тыс. человек, против 8,4 тыс. человек годом ранее. Из-за дневной формы обучения безработными оставались 1,2 тыс. человек — на 63,5% меньше, чем в 2022 году.

В целом уровень безработицы в Казахстане по итогам прошлого года составил 4,7%, против 4,9% годом ранее.

При этом высокообразованные специалисты в стране ожидаемо максимально востребованы. И наоборот: чем ниже уровень образования, тем сложнее найти работу.

Так, в прошлом году среди казахстанцев с высшим образованием уровень безработицы составлял 3,8%, с техническим и профессиональным образованием — 3,7%, со средним профессиональным специальным образованием — 5,6%, с начальным профессиональным образованием — 6%, с общим средним образованием — 8,7%, с основным средним образованием — 18,8%, с начальным образованием — 17,1%.