Акиматы могут скоро остаться без работников. Депутат бьет тревогу

Сельские, да и городские акиматы, все более становятся не привлекательными в плане места работы для молодежи. Тому причиной служат высокие квалификационные требования при приеме на работу и низкие заработные платы. О проблемах с кадрами у акиматов, рассказала на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Екатерина Смышляева, передает корреспондент zakon.kz.

Обращаясь с депутатским запросом к первому заместителю премьер-министра страны Алихану Смаилову, Екатерина Смышляева отметила, что несмотря на предпринимаемые государством меры по модернизации системы госуправления, в сфере сохраняется еще одна весомая проблема - это дефицит госслужащих в акиматах.

Сегодня в стране 96 тысяч госслужащих, из которых порядка 14 тысяч трудятся в сельской местности. Всегда госслужба была одной из самых востребованных отраслей для потенциальных работников, особенно молодежи. Однако в последнее время престиж профессии значительно снизился. Это связано с несколькими причинами, во-первых, растут требования к квалификации. Одним из показательных является пример новых компетенций специалистов сельских акиматов, которые появились в связи с внедрением бюджетов 4 уровня. В ближайшее время к акимам сельских округов требования возрастут еще больше, учитывая их выборность, - констатировала она.

Во-вторых, по ее словам, в связи с сокращением численности работников госсектора, увеличивается нагрузка на специалистов.

В-третьих, при реформировании системы госуправления, не происходит изменений в системе оплаты труда, и заработная плата рядовых госслужащих, даже с многолетним стажем, не дотягивает до средних значений по стране. Имея формальный доступ к госпрограммам льготного кредитования, простые специалисты не могут участвовать в них из-за низкого дохода. И это происходит на фоне системного повышения заработных плат всему бюджетному сектору. Такие обстоятельства приводят к дефициту специалистов, особенно в отдаленных сельских регионах, - сказала парламентарий.

Так, как добавила депутат, даже после сокращения всех неиспользованных штатных единиц, по итогам 2020 года более тысячи должностей сельского уровня продолжали оставаться вакантными.

Снижение доли молодежи среди госслужащих до 22, а в сельской местности до 18% говорит о низкой привлекательности профессии для данной категории граждан. Имеет место большая текучесть кадров. Например, сменяемость акимов сельских округов за последний год составила 24%. Из организаций всех уровней происходит отток лучших и эффективных специалистов в частные компании. Меры по решению проблемы, отражены в программе партии Nur Otan. Ориентирование оплаты труда госслужащих на поощрение инициативности и современных подходов является одним из индикаторов ее исполнения. Речь идет не о простой индексации, а об изменении системы оплаты труда исходя из квалификации, сложности и объема выполняемой работы. Осуществить это, согласно поручению главы государства, планируется через переход на факторно-бальную шкалу уже в 2021 году, - напомнила Смышляева.

В связи с этим она обратилась к правительству, попросив предоставить депутатам информацию о проводимой работе по выполнению поручения президента и точных сроках внедрения новой системы оплаты труда на госслужбе. Также мажилисвумен предложила через сеть учреждений образования всех уровней усилить профориентационную работу со школьниками и студентами, и предусмотреть в рамках реализации государственной информационной политики освещение достижений рядовых работников данной отрасли, лучшего опыта госслужбы и управления.

Оксана Скибан, Нур-Султан