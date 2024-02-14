Падеж скота из-за снега с дождем: депутат бьет тревогу

Депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов в своем депутатском запросе заявил о плачевной ситуации в животноводстве из-за сложных погодных условий в регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в нескольких областях страны – Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской – из-за покрытия льдом основных пастбищ имеются случаи падежа конепоголовья, находящегося на тебеневке.



"После обильных осадков ухудшилась ситуация на зимних пастбищах в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Улытауской, Северо-Казахстанской областях. Все мы знаем, что в прошлом году во многих регионах вследствие засухи пострадали не только посевные площади, но и сенокосы. Теперь для перевода лошадей на стойловое содержание катастрофически не хватает кормовой базы. Такая ситуация во многих хозяйствах, особенно в личных подворьях". Нуржан Ашимбетов

Депутат просит в срочном порядке на областных и районных уровнях создать оперативные штабы по проведению зимовки в условиях экстремальных погодных условий. Уточнить реальную ситуацию в разрезе всех категорий хозяйств и видов скота.

"При необходимости объявить ЧС местного масштаба. Организовать реализацию имеющихся запасов фуража в стабилизационных фондах регионов и при необходимости запасов фуража АО "Продкорпорация". Организовать подвоз и реализацию грубых кормов из хозяйств, где имеются их достаточные объемы, перевод конепоголовья на более приемлемые пастбища, включая пастбища лесного фонда. При необходимости организовать проведение механической обработки пастбищ с целью разбивки ледяного покрова". Нуржан Ашимбетов

В качестве системных мер в животноводстве он также попросил Министерство сельского хозяйства совместно с местными исполнительными органами подготовить комплексную программу по улучшению кормовой базы страны с учетом повсеместного проведения поверхностного и коренного улучшения пастбищных земель.

9 февраля стало известно о падеже скота из-за инфекции в Карагандинской области. Жители села Торткуль в Бухаржырауском районе заявили, что не могут убедить чиновников в серьезности массовой гибели лошадей. Скот мучительно умирает от гнойных болячек, которые начинаются с ног и распространяются по всему телу.