Как будет развиваться гражданское общество, рассказала Аида Балаева

Сфера гражданского общества является одним из важных направлений развития государства. На данный момент в стране работает 22 тысячи различных НПО. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на отчетной встрече с населением, передает zakon.kz.

Юридически в стране сегодня более 22 тысяч НПО, а фактически 16 тысяч активных организации или почти 40 тысяч просвещенных людей с особым чувством социальной справедливости. Это огромный общественный потенциал, интеллектуальную силу и энергетику которого можно и нужно обратить в пользу простых граждан, а в конечном счете – во благо социального прогресса, - сказала Балаева.

По ее словам государство ежегодно наращивает партнерство с НПО. При этом все это не упирается только в финансовую поддержку в виде грантов и социального заказа, как это принято считать в обывательской среде.

Хотя объем финансирования госсоцзаказа за последние 5 лет увеличился в 2 раза (2017 г. - 12,7 млрд тенге, 2021 г. – 25 млрд тенге), грантов - в 3 раза (2017 г.- 0,6 млрд тг, 2021 г. –1,7 млрд тг.). Благодаря этому ежегодно в среднем реализуется около 2 тысяч социально значимых проектов, - отметила министр.

Она сообщила, что в результате полученных НПО грантов в 2020 году создано 450 рабочих мест. Фонд оплаты труда составил 347,7 млн тенге. При этом конкретную помощь получили более 1 млн человек, из которых 300 людей с особыми потребностями.

Также созданы 4 социальные службы: для оказания содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в решении вопросов трудового и бытового устройства, для людей с ограниченными возможностями,15 веб-ресурсов, 52 центра (гражданские центры для поддержки НПО, поддержки волонтеров, для жертв бытового насилия и работе с агрессорами и др.) и консультационные кабинеты.

Главная наша цель – это создание нормальных, цивилизованных условий для полноценной реализации гражданских инициатив и саморазвития НПО. Конечно же, ключевым здесь являются правовой и институциональный аспекты, - подчеркнула Аида Балаева.

Она отметила, что для этого 27 августа 2020 года была принята Концепция развития гражданского общества, которая рассчитана на 10 лет.

Сейчас мы приступили к реализации первого этапа, где в основном аккумулированы вопросы совершенствования законодательных и организационных механизмов. Второй этап – это переход непосредственно к конкретным мероприятиям, - пояснила министр.

Кроме того, 3 января 2021 года были приняты важнейшие поправки в закон "О общественных советах", которые существенно расширили и усилили полномочия этого института.

Так, ряды 237 действующих общественных советов пополняются еще 13-ми в субъектах квазигосударственного сектора, увеличив тем самым задействованных в процесс управления государством граждан до 3 тысяч человек.

Если учитывать, что отныне не менее 70% членов общественных советов должны состоять из числа НПО, то это серьезный шаг в пользу гражданского сектора страны, - сказала Балаева.

В этом году, продолжила она, планируется реализовать еще одну важную инициативу Президента и принять новый закон "Об общественном контроле" и поправки по созданию единого легитимного института онлайн-петиций.

На сегодняшний день законопроект проходит активную стадию обсуждения. В рабочей группе известные эксперты-юристы, правозащитники, общественные деятели, чьи принципиальные позиции нашли отражение в документе, который будет носить рамочный характер и создаст правовые основы системы общественного контроля, - рассказала глава ведомства.

Она отметила, что также начата разработка проекта Концепции законопроекта "О некоммерческих организациях", который объединит действующие законы "О некоммерческих организациях" и "Об общественных объединениях". В рамках законопроекта в том числе предусмотрены нормы по совершенствованию и упрощению процедур регистрации НКО, налоговым преференциям для НКО.

Также результатами консультативной работы с неправительственными организациями стали изменения в действующие Правила предоставления грантов для НПО.

Так, темы грантового финансирования теперь формируются не в закрытом формате, а путем проведения публичного обсуждения на интернет ресурсах с учетом потребностей населения. Конкурсы по отбору грантополучателей и экспертов транслируются в прямом эфире в социальных сетях.

Параллельно внесены изменения в Правила присуждения премий для НПО.

Теперь НПО предоставлена возможность подачи онлайн заявки по электронной почте. В текущем году планируется увеличение количество участников в 2-3 раза.