5 декабря 2025 года заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила волонтеров с Международным днем волонтеров, сообщает Zakon.kz.

Ее обращение опубликовано в Telegram-канале министерства.

Дорогие волонтеры! Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем волонтеров!

Этот день является особым напоминанием о силе гражданской солидарности, людской доброты и ответственности за будущее нашей страны. Благодаря вашей искренней инициативе, стремлению помочь ближнему и готовности действовать там, где это действительно важно, в обществе укрепляются единство, доверие и взаимная поддержка.

Сегодня волонтерское движение Казахстана стало важной частью общественной жизни. Вы помогаете в сфере культуры и образования, экологии и медицины, социальной поддержки и благотворительности.

Вы первыми приходите на помощь в трудных ситуациях, реализуете масштабные просветительские проекты, вдохновляете своим примером тысячи людей по всей стране.

За последние годы в Казахстане сформирована целостная система государственной поддержки волонтерства, которая всегда находится в фокусе государственной политики. Именно сегодня в Штаб-квартире ООН в городе Нью-Йорк будет дан официальный старт Международного года добровольцев во имя устойчивого развития. По этому случаю пройдет специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой будет озвучено специальное видеообращение президента нашей страны.

Мы гордимся тем, что инициатива объявления этого года принадлежит президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Международный год станет для Казахстана всенародным праздником добра и единения и пройдет под названием "Вместе – ради устойчивого будущего!" с акцентом на роль волонтеров в реализации Целей устойчивого развития.

Мы уверены, что этот год откроет новые возможности для укрепления глобального партнерства и вдохновит миллионы людей на участие в общем деле построения устойчивого, справедливого и мирного мира.

Дорогие волонтеры!

Государство высоко ценит вашу активность, зрелую гражданскую позицию и созидательный труд. Мы и дальше будем поддерживать волонтерские инициативы, расширять возможности для развития, создавая условия для раскрытия потенциала каждого неравнодушного казахстанца.

Искренне благодарю всех волонтеров за вклад в развитие нашей страны, за стойкость, доброту и преданность своему делу. Пусть ваша благородная деятельность всегда будет окружена уважением и поддержкой, а каждый добрый поступок приносит радость и свет в жизни людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, энергии и дальнейших успехов на пути служения обществу!