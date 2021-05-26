"Фобии здесь неуместны" - Токаев об атомной энергии

На совещании по развитию электроэнергетической отрасли Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя списывать со счетов атомную энергетику, сообщает zakon.kz.

Президент согласился с мнением специалистов, которые считают, что окончательно списывать со счетов атомную энергетику преждевременно и ошибочно.

Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует, – подчеркнул он.

Также глава государства отметил необходимость стимулирования использования возобновляемых источников энергии среди населения и предложил в рамках развития «умных» городов реализовать пилотные проекты по эксплуатации солнечных панелей и микростанций.

Я сторонник, причем твердый сторонник, развития чистой энергетики, и в целом зеленых технологий. Поддерживаю строительство электростанций с использованием возобновляемых источников энергии, – сказал глава государства.

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