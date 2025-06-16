Сроки завершения строительства АЭС в Казахстане озвучили в Агентстве по атомной энергии

В Агентстве по атомной энергии 16 июня 2025 года рассказали, когда может быть завершено строительство первой атомной станции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации агентства, общемировая практика показывает, что сроки от проектирования, строительства и ввода атомной электростанции в эксплуатацию составляют 10-12 лет.

"Таким образом, ориентировочный срок завершения строительства – 2035-2036 годы. ГК "Росатом" подтверждает соответствие этим планам", – сообщили в Агентстве по атомной энергии.

Между тем о стоимости проекта в ведомстве сказать пока не могут.

"Что касается стоимости, индикативную стоимость, предложенную "Росатомом" в рамках конкурентного диалога, мы на текущий момент раскрыть не можем, так как это коммерческий вопрос, и мы связаны соглашением о неразглашении. Об окончательной стоимости проекта пока рано говорить. Окончательная стоимость будет определяться по итогам завершения проектирования и прохождения экспертизы", – подчеркнули в пресс-службе Агентства.

14 июня 2025 года председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев сообщил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Казахстан.