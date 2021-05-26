Задержание автора паблика в Instagram прокомментировала министр информации

На брифинге в СЦК министр информации и общественного развития РК Аида Балаева прокомментировала задержание автора паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека, передает корреспондент zakon.kz.

Я позитивно отношусь к юмору и сатире, но другой вопрос - уметь отличать грани между сатирой и дезинформацией, которая как раз-таки вносит некоторое волнение в обществе. Вызывает резонанс. Поэтому в этом вопросе сейчас ведомство занимается, проводится экспертиза и все зависит от итогов этой экспертизы. Вместе будем отслеживать и наблюдать, - сказала Балаева, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время она высказалась по поводу того, будут ли в будущем установлены какие-то правила для таких пабликов.

Здесь в первую очередь нужно определить статус соцсетей. Сегодня они не относятся к СМИ: такие как Telegram-каналы, Instagram, Facebook. Поэтому вначале надо провести работу, чтобы законодательно определить их статус и потом уже принимать конкретные меры, которые буду способствовать профилактике таких случаев, - пояснила глава ведомства.

Она добавила, что, по всей вероятности, какие-то изменения будут внесены в разрабатываемый сейчас законопроект о СМИ.

С учетом того, что появились новые средства коммуникации, эта работа планомерно ведется и будет широко обсуждаться, - заключила Балаева.

Ранее сообщалось о задержании автора паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека. В полиции Алматы сообщили, что в аккаунте на регулярной основе публиковались фейковые сообщения. Начато досудебное расследование по статье "Распространение заведомо ложной информации".

Оксана Скибан, Нур-Султан