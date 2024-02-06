Аида Балаева сохранила должность министра культуры и информации, сообщает Zakon.kz.

"Указом главы государства Балаева Аида Галымовна назначена министром культуры и информации Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Аида Балаева родилась в 1974 году. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы" и Казахский национальный аграрный университет.



В разные годы она работала ведущим специалистом отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия, исполняющим обязанности начальника управления информации по городу Алматы.

С июля 2019 года Аида Балаева работала помощником президента – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.

4 мая 2020 года она была назначена на должность министра информации и общественного развития.



11 января 2022 стала заместителем руководителя Администрации президента.

2 сентября 2023 года стала министром культуры и информации.

Ранее сообщалось, что Нуржан Нуржигитов назначен министром водных ресурсов и ирригации.