Выпускники беспредельничали на трассе в Туркестанской области

Очередной кортеж со старшеклассниками устроил беспредел на трассе в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

25 мая примерно в 15:45 на трассе Алматы-Термез-Ташкент инспекторы остановили несколько авто за грубое нарушение ПДД.

Как выяснили полицейские, в машинах находились учащиеся старших классов одной из средних школ Шымкента.

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Выпускники направлялись из Шымкента в сторону Сайрамского района. В итоге, в отношении водителей составили административные протокола по ст. 606 КоАП РК "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки". Автомашины водворены на штрафстоянку.