"Вы красавцы!" - Юрий Михайлис о победе сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис оценил победу казахстанцев над командой Германии, сообщает zakon.kz.

Когда мы играем с душой, сердцем, у нас хорошо получается. Мы играли полтора периода, потом у нас был небольшой казус и продолжение третьего периода. Вы молодцы! Вы здорово сыграли. Мы все молодцы, парни! Всех с победой! Вы красавцы просто! - сказал Михайлис в раздевалке, обращаясь к казахстанской сборной.

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Также в раздевалке сборная выстроилась в круг и все прокричали: "Алға, Қазақстан!"

Отметим, что лучшим игроком матча Казахстан-Германия стал Александр Шин, который открыл счет в матче, забросив шайбу во втором периоде.

Следующий матч Казахстан сыграет с Канадой 28 мая.

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