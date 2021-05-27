Еще одна область перешла в "зеленую" зону 

Опубликовано матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 мая, сообщает zakon.kz.

Актюбинская область перешла в "зеленую" зону. Также в "зеленой" зоне находятся Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

В "желтой" зоне: Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.⠀

В "красной" зоне - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области.