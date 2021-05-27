Сагинтаев: С начала года одобрено более тысячи проектов МСБ на 84 млрд тенге

Аким города Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на телеканале "Алматы" сообщил о системных мерах поддержки бизнеса через проактивную реализацию государственных и региональных программ.

Учитывая предложения бизнес-сообщества, в программы ("Дорожная карта бизнеса-2025", "Еңбек", "Алматы Бизнес-2025", "Экономика простых вещей" и др.) был внесен ряд изменений, таких как снятие отраслевых ограничений, унифицирование процентной ставки, внедрение новых направлений для кредитования микро- и малого предпринимательства, субсидирование пострадавших отраслей и др.

В 2020 году предусмотренная на реализацию программ сумма была увеличена в 3 раза и составила 31,8 млрд тенге. Государственную поддержку получили более 2 тыс. проектов на сумму 317 млрд тенге. В результате успешной реализации антикризисных мер в 2020 году значительно увеличено количество поддержанных субъектов бизнеса по инструментам субсидирования на 189% и гарантирования на 400% по сравнению с 2019 годом.

В этом году мы смогли удержать данную тенденцию. Так, на кредитование и субсидирование проектов предпринимателей в Алматы выделено 35,8 млрд тенге, или на 13% больше прошлогоднего показателя. С начала года уже одобрено более 1 тыс. проектов на 84 млрд тенге, - сообщил Бакытжан Сагинтаев.

Основной программой по поддержке бизнеса является "Дорожная карта бизнеса-2025", в рамках которой субсидируется ставка вознаграждения по кредитам и частичное гарантирование кредитов, безвозмездные гранты. В 2020 году на реализацию программы выделено 7,9 млрд тенге, в том числе на государственные безвозмездные гранты – 700 млн тенге. По итогам 266 проектов малого бизнеса смогли получить гранты на открытие и развитие бизнеса от 2 до 5 млн тенге, из них 500 млн тенге выделено на поддержку проектов социально уязвимых слоев населения.

В рамках программы "Экономики простых вещей" на сегодня профинансировано и одобрено 66 проектов (из них в 2021 г. - 8 проектов на 15,8 млрд тенге) на сумму 120,9 млрд тенге с созданием более 1,5 тыс. рабочих мест. В рамках программы "Еңбек" в текущем году предусмотрено 1,5 млрд тенге. Для обеспечения льготными кредитами помимо государственных программ действует региональная программа Almaty Business. В 2021 году поддержано 25 проектов на сумму 1,5 млрд тенге.

Кроме того, с целью поддержки местных предпринимателей в рамках программы "Экономика простых вещей" акиматом города Алматы на ежемесячной основе ведется мониторинг местного содержания по планируемым и фактически проведенным закупкам мебельной, легкой, пищевой, химической, фармацевтической, бумажно-целлюлозной промышленности, строительным материалам, продукции машиностроения с указанием доли местного содержания в государственных закупках администраторов бюджетных программ и их подведомственных организаций.