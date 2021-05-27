Специалисты требуют уничтожить зараженный картофель в Казахстане

Опасная бактерия, которая поражает картофель, впервые выявлена на территории Евразийского союза. Очаги - в двух крестьянских хозяйствах Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

Как передает Первый канал "Евразия", посевная кампания уже подходит к концу, а фермеры не могут высадить семенной картофель, потому что он заражен бактерией под названием "зебра чип". Уничтожить придется продукции больше чем на 100 млн тенге!

В одном овощехранилище находится 120 тонн картофеля на общую сумму свыше 55 млн тенге. Фито-санитарная служба Казахстана требует его уничтожить, так как он заражен.

Тимур Кабдулов - в прошлом микробиолог с опытом работы в США. В апреле он приобрел у всемирно известного германского производителя эти самые семена. Карантинные службы Казахстана выявили в пробах неопасную для человека картофельную бактерию "Зебра чип".

Я подозреваю, что сам анализ на выявление патогена был проведен с каким-то нарушением в алматинской зональной лаборатории по фитокарантину растений и, скорее всего, они выдают неправильные результаты всем лабораториям. Мне кажется, нужно повторно проверить на достоверность их результатов. глава крестьянского хозяйства Тимур Кабдулов

Примечательно, что картофельный вирус "Зебра чип" до этого никогда не выявляли ни в самой Германии, ни на территории ЕАЭС. Алматинская лаборатория обнаружила зараженные пробы в трех крестьянских хозяйствах страны. Причем, картофель – от разных поставщиков. Один из фермеров успел высадить семена. О результатах экспертизы он узнал через месяц. Теперь его поля могут закрыть на карантин на три года.

По срокам мы обычно направляем через "Казпочту", получается, питомник размножения должен вырастить этот картофель, посмотреть результат. А там проходит некоторое время, поэтому тут уже нашей вины нет. заместитель руководителя областной территориальной инспекции МСХ РК Арман Шуйкенов

Чиновники подали на крестьян в суд за нарушение закона о карантине растений. А в это время в Германии представитель компании-производителя подсчитывает убытки. Почти 200 000 евро – стоимость партии поставленного картофеля в Казахстан. Европейские карантинные службы опасной бактерии в пробах не нашли.

В данный момент сельхозпроизводители в тупике. Они не могут ничего сделать, на основании заключения единственной лаборатории они должны уничтожить свой материал. поставщик сельскохозяйственной продукции Бастиан Вайднер

Тимур Кабдулов отправил пробы картофеля в две независимые аккредитованные лаборатории в России. Оттуда пришел ответ: картофельный "Зебра чип" в партии не обнаружен. А в это время посевная картофельная кампания подходит к концу. Павлодарские фермеры требуют проведения повторной государственной экспертизы.