Почему картофель в Казахстане есть, но на прилавках его не хватает

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал растущие цены на картофель, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Айдарбек Сапаров на пресс-конференции после заседания правительства 11 февраля 2025 года, картофеля в стране достаточно.

При этом цена колеблется в районе 360-450 тенге за кг. Фермеры не хотят продавать продукцию по низким ценам. Они вынуждены учитывать затраты на производство, хранение и логистику. Оптовая цена картофеля – около 170 тенге за кг, но в магазинах она выше из-за множества посредников.

"Поэтому картофель немножко подорожал. Есть спрос на него. Один фермер картошку выращивает за 70 тенге. Кто-то вообще ничего не вкладывает и себестоимость 45 тенге. А кто вкладывает – у того 70 тенге. Кто хорошо вкладывает, занимается – 90 тенге. Плюс зависит от того, где географически расположено его хозяйство. Сколько везти. Это все накладывается", – сказал Айдарбек Сапаров.

Он подчеркнул, что Минсельхоз отвечает только за оптовые цены, а вот наценки в магазинах регулирует Министерство торговли. Глава МСХ пообещал разобраться с этим вопросом совместно с Минторговли.

Также планируется снизить налоговую нагрузку сельхозпроизводителям, но картофель дешевле не станет. Цена останется прежней, так как фермерам все равно нужно покупать топливо, семена и удобрения с НДС.

Анализ причин картофельного кризиса можно почитать здесь.

