95,1% голосов: Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии

Председатель Народного Совета Сирии Хаммуда Сабаг объявил в четверг результаты голосования на выборах президента республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На пресс-конференции в Дамаске, которую транслировал телеканал Al Ekhbariya, глава парламента сообщил, что победу на выборах одержал действующий президент страны Башар Асад, набравший 95,1% голосов избирателей.

Явка избирателей составила 78%, в волеизъявлении приняли участие свыше 14 млн граждан, - отметил спикер.

Он обратил внимание на проявленную гражданами "высокую сознательность, которая превзошла все ожидания".

Асад, который находится на посту главы государства с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.

Соперники Асада - бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи - получили соответственно по 1,5% и 3,3% голосов.

Еще до объявления итогов голосования в сирийской столице и других городах начались праздничные гуляния, которые сопровождаются национальной музыкой и танцами. Массовая акция общественности проходит на данный момент на площади Омейядов по дороге к президентскому дворцу на горе Касьюн.